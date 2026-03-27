ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
Published : March 27, 2026 at 10:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, " ... the conflict in the middle east has affected india’s supplies of crude oil, lpg, and lng. crude prices, along with other petroleum products, have risen in… pic.twitter.com/EcnE9UlA0K— ANI (@ANI) March 27, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਐਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਪੀਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 90% 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼' ਰਾਹੀਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ:
- ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ: ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ: ਵਪਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਨੂੰ 70% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਲਗਭਗ 30,000 ਛੋਟੇ (5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਟੀਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਾਵਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 20 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ 540 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
#WATCH | Delhi: Special Secretary, Ministry of Ports, Shipping, and Waterways, Rajesh Kumar Sinha says, " ... in the gulf region, no incidents involving indian-flagged vessels or sailors have been reported in the past 24 hours; all 540 sailors on 20 ships are safe... the dgcomm… pic.twitter.com/uocjkhKEWL— ANI (@ANI) March 27, 2026
ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 24/7 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ/ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਫਸੇ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। MEA ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 24 ਜਹਾਜ਼ ਸਨ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ 20 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।" ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਏ ਚਾਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, *ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ* ਅਤੇ *ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ* ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 92,700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।