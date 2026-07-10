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ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ! IRCTC ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ IRCTC ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

IRCTC BETA VERSION
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 10, 2026 at 9:50 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IRCTC) ਦਾ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ IRCTC ਅਤੇ CRIS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ IRCTC ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ MNIT, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਮਐਨਆਈਟੀ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

IRCTC ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ

  • ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਪਚਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ।
  • ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਲੀਪਰ, 3AC ਅਤੇ 2AC ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਇੱਕੋ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
  • ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਟੈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਅਕਸਰ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਤਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ IRCTC ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਵਾਂ IRCTC ਪੋਰਟਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" ਕਿਉਂਕਿ MNIT ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ MNIT ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ IRCTC ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬੀਟਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ

ਰੇਲਵੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਤਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਨ ਬੁਕਿੰਗ ਐਪਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਯਾਤਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਐਪ ਬਣਿਆ

RailOne ਐਪ ਹੁਣ 40 ਕਰੋੜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਐਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। RailOne ਐਪ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤਤਕਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

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