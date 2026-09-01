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ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਗੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ ਪੈਣਗੇ ਚੱਕਰ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

INDIAN RAILWAYS DIGITAL HRMS
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 1, 2026 at 7:11 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ, ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ?

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ "HRMS ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ" ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਸਕਣ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ?

ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।"

ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਕਸਰ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਹਾਵੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ iPASS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਲੋਕ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (HRMS) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ-ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਿਗਨਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (TMS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟ੍ਰੈਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, "ਜੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਲੌਗਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰੇਨ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਚਆਰਐਮਐਸ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਚਆਰਐਮਐਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਚਆਰਐਮਐਸ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੇਂ HRMS ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਰੇਲਵੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ HRMS ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਮਣੀਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ, ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

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INDIAN RAILWAYS DIGITAL HRMS

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