RAC ਅਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਥਾਂ ਖਾਲੀ
ਯਾਤਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਬਰਥ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : August 8, 2026 at 7:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ RAC ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ TTE ਕੋਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ IRCTC ਰੇਲ ਕਨੈਕਟ ਐਪ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਬਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਰਟ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ IRCTC ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ IRCTC Rail Connect ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ 'ਟ੍ਰੇਨਾਂ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਚਾਰਟ/ਖਾਲੀ ਥਾਂ' ਚੁਣੋ।
- ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ/ਨਾਮ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਟ੍ਰੇਨ ਚਾਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੇਆਉਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਸੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ?
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਰਥ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੀਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਟੀਟੀਈ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਰਏਸੀ ਜਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟੀਟੀਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸੀਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਟੀਈ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।