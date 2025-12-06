ETV Bharat / bharat

Indigo ਫਲਾਈਟ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ

ਉਡਾਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

Indigo flight interruption
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat/ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 6, 2025 at 10:55 AM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਆਪਕ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 37 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ 116 ਵਾਧੂ ਕੋਚ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 114 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਚਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

18 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ (SR) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚੇਅਰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਕੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਾਧੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ

ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ (NR) ਨੇ ਅੱਠ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ 3AC ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਕਾਰ ਕੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ (WR) ਨੇ ਚਾਰ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ 3AC ਅਤੇ 2AC ਕੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੂਰਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪੂਰਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ (ECR) ਨੇ 6 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2AC ਕੋਚ ਵਾਧੂ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (12309) ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਹਾਰ-ਦਿੱਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਰੇਲਵੇ (ECoR) ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨਾਂ 20817/20811/20823) ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2AC ਕੋਚ ਜੋੜ ਕੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਕੋਚ ਜੋੜੇ

ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ (ER) ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 7-8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 6 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਕੋਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਲਵੇ (NFR) ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 6-13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਰਖਪੁਰ - ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ - ਗੋਰਖਪੁਰ ਸਪੈਸ਼ਲ (05591/05592) 7-9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਪਟਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਾਜਨ - ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਪੈਸ਼ਲ (02439/02440) 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ - ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ (04002/04001) 6 ਅਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ - ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ (04080) 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

