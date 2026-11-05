ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ।
Published : November 5, 2026 at 9:44 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ, ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਪੂਜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗਯਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਗਯਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 03697 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਯਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 03698 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਯਾ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕਲਾਸ ਕੋਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਰਾਇਣ ਰੋਡ, ਸੋਨ 'ਤੇ ਡੇਹਰੀ, ਸਾਸਾਰਾਮ, ਭਾਬੂਆ ਰੋਡ, ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਗੋਵਿੰਦਪੁਰੀ ਅਤੇ ਟੁੰਡਲਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲੇਗੀ ਦੂਜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ
ਦੂਜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 03293 ਪਟਨਾ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਕੁੱਲ 17 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 03294 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ 17 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੋਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾਨਾਪੁਰ, ਆਰਾ, ਬਕਸਰ, ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਸੂਬੇਦਾਰਗੰਜ, ਗੋਵਿੰਦਪੁਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੀਜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ
ਤੀਜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 05283 21 ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 05284 22 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਕੋਚ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਮੋਤੀਪੁਰ, ਮੇਹਸੀ, ਚੱਕੀਆ, ਪਿਪਰਾ, ਬਾਪੂਧਾਮ ਮੋਤੀਹਾਰੀ, ਸਗੌਲੀ, ਬੇਤੀਆ, ਨਰਕਟੀਆਗੰਜ, ਹਰੀਨਗਰ, ਬਗਾਹਾ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਬਸਤੀ, ਗੋਂਡਾ, ਲਖਨਊ, ਹਰਦੋਈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਰੁਕੇਗੀ।
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 139 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।