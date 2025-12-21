ETV Bharat / bharat

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ , ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ , ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ (Symbolic photo-PIB)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 21, 2025 at 4:22 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਨਰਲ, ਮੇਲ/ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਏਸੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਦਰਾਂ 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਸਿਕ ਸੀਜ਼ਨ ਟਿਕਟਾਂ (MST) ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ?

  • ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 215 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਪੈਸਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਮੇਲ/ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ, ਨਾਨ-ਏਸੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧੇਗਾ।
  • ਏਸੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  • 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨਾਨ-ਏਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖਰਚ ₹1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚ (2024-25) ₹2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

