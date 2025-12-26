ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ

ਅੱਜ ਤੋਂ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ (CANVA)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 26, 2025 at 10:14 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 1 ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਏਸੀ ਕਲਾਸਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ/ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 215 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰੇਲਵੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 215 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਆਓ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਏ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ?

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਨਗਰੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 215 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 216 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ₹5 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 751 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 1250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ₹10 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1251 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 1750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ₹15 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ 1751 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 2250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ₹20 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਲੀਪਰ-ਕਲਾਸ ਆਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਪੈਸਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

