ETV Bharat / bharat

ਨੇਵੀ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲ,ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਈਐਨਐਸ ਇਕਸ਼ਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ

ਆਈਐਨਐਸ ਇਕਸ਼ਕ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਐਨਐਸ ਇਕਸ਼ਕ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ।

'Ikshak' in Kochi
ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਈਐਨਐਸ ਇਕਸ਼ਕ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 6, 2025 at 2:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਏਰਨਾਕੁਲਮ/ਕੋਚੀ: ਆਈਐਨਐਸ ਇਕਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਕੋਚੀ ਨੇਵਲ ਬੇਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੇ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਈਐਨਐਸ ਇਕਸ਼ਕ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ।

'ਇਕਸ਼ਕ' ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ'

ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਐਨਐਸ ਇਕਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਮਲਾਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਡਰਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਈਐਨਐਸ ਇਕਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ, ਮਲਾਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

'Ikshak' in Kochi
ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਈਐਨਐਸ ਇਕਸ਼ਕ (ETV Bharat)

'ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ'

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਇਕਸ਼ਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ (HADR) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, IKS ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ।

'Ikshak' in Kochi
ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਈਐਨਐਸ ਇਕਸ਼ਕ (ETV Bharat)

INS ਇਕਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੁਲ ਪਿੱਲਈ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ INS ਇਕਸ਼ਕ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦਫਤਰ (NHIO) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਉਦੇਸ਼: ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਉਪਕਰਣ: ਇਹ ਚਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਵਾਹਨ, ਅਤੇ HD ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟਲੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।

ਕਾਰਜ: ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਹਾਇਸ਼: ਇਕਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਅਤੁਲ ਪਿੱਲਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਸਟਮ: ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਈਸਬਰਗ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

'Ikshak' in Kochi
ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਈਐਨਐਸ ਇਕਸ਼ਕ (ETV Bharat)

ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ - ਹਸਪਤਾਲ ਜਹਾਜ਼

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਐਨਾਂ (ਡੂੰਘਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ) 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਜਹਾਜ਼, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਬਿਮਾਰ ਖਾੜੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਥੀਏਟਰ, ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 40 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੁਲ ਐਨ. ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕਸ਼ਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ:

ਨਿਰਮਾਤਾ: ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਰੀਚ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (GRSE), ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ: ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਨ, ਜੋ GRSE ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ MSME ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇੰਜਣ: INS ਇਕਸ਼ਕ ਇੱਕ ਜੁੜਵਾਂ ਇੰਜਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

  • ਲੰਬਾਈ: 110 ਮੀਟਰ
  • ਚੌੜਾਈ: 16 ਮੀਟਰ
  • ਵਿਸਥਾਪਨ/ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ: 3400 ਟਨ
  • ਚਾਲਕ ਦਲ: 231 ਕਰਮਚਾਰੀ (20 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 211 ਮਲਾਹ)
  • ਗਤੀ: 16 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਨੌਟ ਦੀ ਕਰੂਜ਼ਿੰਗ ਸਪੀਡ।
  • ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ: ਫਿਕਸਡ-ਪਿਚ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਅਤੇ ਸਟਰਨ ਥ੍ਰਸਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਵਿਨ ਮੈਨ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ।
  • ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡੌਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ।
  • ਮਹੱਤਵ: ਆਈਐਨਐਸ ਇਕਸ਼ਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੈਸਲ (ਵੱਡੇ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡ ਵਿਖੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਲਾ ਇਸਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ।

TAGGED:

INS IKSHAK
INS IKSHAK INDIAN NAVY
IKSHAK TO JOIN NAVY
INDIAN NAVY
FUTURISTIC PATHFINDER INS IKSHAK

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਲੱਭ ਗਿਆ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ

EXPLAINER: ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ? ਇਹ 6 ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਰ ਲਓ ਸੁਧਾਰ

ਕੀ ਭੋਜਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਗਲਤ ਅਸਰ? ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਭੋਜਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.