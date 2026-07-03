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ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾਕਾਮ, ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ

ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

Pirate attack on commercial ship foiled
ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਾਕਾਮ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 3, 2026 at 9:46 AM IST

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ਏਰਨਾਕੁਲਮ: ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟੀਲਥ ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਆਈਐਨਐਸ ਤ੍ਰਿਕਾਂਡ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਘਟਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਜਹਾਜ਼ ਬਲਕ ਕੈਰੀਅਰ ਐਮਵੀ ਗੋਲਡਨ ਆਰਸਨਲ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਮਨ ਦੇ ਅਦਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਬੂਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ - ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ (IFC-IOR) ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਐਨਐਸ ਤ੍ਰਿਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 21 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ "ਸਿਟਾਡੇਲ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸੱਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ।

ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਬਚਾਅ

2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਆਈਐਨਐਸ ਤ੍ਰਿਕੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡੋ ਟੀਮ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪੀ-8ਆਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਗੋਲਡਨ ਆਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।" ਇਹ ਸਫਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

INDIAN NAVY FOILS PIRATE ATTACK
INDIAN NAVY
GULF OF ADEN
ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਹਮਲਾ
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