9 ਟੁੱਕੜਿਆਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, UAE ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ

9 ਟੁੱਕੜਿਆਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, UAE ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ
ਯੂਏਆਈ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Published : September 24, 2026 at 1:05 PM IST
ਉਡੁਪੀ/ਕਰਨਾਟਕ : ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐਲਵਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁੰਦਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁੰਦਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਟੀਨਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਨਿਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭਰਾ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਚਆਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।"
ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਕੇ ਬੈੱਗ ’ਚ ਕੀਤਾ ਪੈਕ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਇਸ ਨੂੰ 9 ਟੁੱਕੜਿਆਂ ’ਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੋ ਬੈੱਗਾਂ ’ਚ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਅਨਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ
ਫਿਲਹਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਕੁੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਕੋਟਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂ ਉਡੂਪੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।- ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਪੁਜਾਰੀ, ਸਾਂਸਦ, ਉਡੁਪੀ
ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।- ਅਨਿਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭਰਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਕੂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਸੀ।
ਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਹਰੀਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਉਡੁਪੀ ਨਿਵਾਸੀ ਐਲਵਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦਾ ਭਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੰਗ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਰੋਗੇਟਰੀ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੁਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, "ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਈ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਾਂਗੇ।"
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