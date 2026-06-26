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ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

Operation Sindoor soldier martyred
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ (ANI,file photo)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 26, 2026 at 3:40 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਫੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ "ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ" ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਜਨਤਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ:

  • ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ (10 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ)
  • ਰਾਈਫਲਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ (ਵੀਰ ਚੱਕਰ, 4 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ)
  • ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (5ਵੀਂ ਫੀਲਡ ਰੈਜੀਮੈਂਟ)
  • ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮੂਡ ਮੁਰਲੀਨਾਇਕ (851 ਲਾਈਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ)
  • ਹੌਲਦਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (237 ਫੀਲਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੰਪਨੀ)
  • ਸਾਰਜੈਂਟ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ, 39 ਵਿੰਗ)

'ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ'

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ "ਵਾਲ 3D" 'ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

'ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ'

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਰਾਈਫਲਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਵਿਖੇ "ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ" 'ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" 7 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

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ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ
OPERATION SINDOOR SOLDIER MARTYRED

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