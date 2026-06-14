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ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ 'ਵਿਰਾਟ-1' ਡੁੱਬਿਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ

ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

OMAN INDIAN VESSEL SUNK
ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ 'ਵਿਰਾਟ-1' ਡੁੱਬਿਆ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (IANS))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 14, 2026 at 10:37 PM IST

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ਦੁਬਈ: ਓਮਾਨ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਤਵਾਰ, 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ X ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨਾਈਜ਼ਡ ਸੇਲਿੰਗ ਜਹਾਜ਼, 'ਵਿਰਾਟ 1' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਸਵਾਰ ਸਨ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਜਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਫਰਾਫਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਓਮਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਨੇੜਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ 14 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਰਾਸ ਅਲ ਹਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੌਅ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਪੀ-8 ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਰਾਫਟ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼, ਐਮਵੀ ਜਬਲ ਅਲੀ 9 (ਇੱਕ ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਅਤੇ ਨੇਵਿਸ-ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼) ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਈਫ ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਓਮਾਨ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਮਲਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਲਾਹ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਉਇਰਥਨਾਥਨ, ਦੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਟੀ ਸੇਲੇਸਟੀਅਲ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

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