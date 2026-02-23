ETV Bharat / bharat

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਿੱਚ 326 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ: ਫੌਜ

ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ (ANI)
ਅਸ਼ਰਫ ਗਨਈ

ਜੰਮੂ: ਫੌਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਤਰੂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਸਮੂਹ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਕਈ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 326 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ।

ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਪੀਵੀ ਡਰੋਨ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ, ਆਰਪੀਏ/ਯੂਏਵੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਫੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।"

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਪਾਸਰਕੁਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਤਰੂ ਦੇ ਡਿਚਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੌਥਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

