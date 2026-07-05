ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਾਰ ਕੀਤੀ LOC, ਫੌਜ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ
ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਮੀਰ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸੇਤੂ ਪੁਲ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : July 5, 2026 at 3:50 PM IST
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoJK) ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ PoJK ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਉੜੀ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਪਿਆਰ ਲਈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਮੀਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਓਸੀ) ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਉੜੀ ਦੇ ਸਿਲੀਕੋਟ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਲਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾਪਸ
ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਮੀਰ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸੇਤੂ ਪੁਲ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਚਿਨਾਰ ਕੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ
ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਪਾਕੇਂਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 22 ਸਾਲਾ ਮੀਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀਓਜੇਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੌਜ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗਧਾਰ ਵਿੱਚ ਟੀਟਵਾਲ ਪੁਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ; ਉਸਨੂੰ ਟੀਟਵਾਲ ਦੇ ਸਿਮਰੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਓਸੀ) 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐਲਓਸੀ ਪਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪੁੰਛ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।