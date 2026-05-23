ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼, 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼, 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇੜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
Published : May 23, 2026 at 12:37 PM IST
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੇਹ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜੀ ਤਾਂਗਸਟੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸਿੰਗਲ-ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਏ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।'
ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਚੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਚੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਮੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੋਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ
ਪੂਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 250 ਨਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਜ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਹਲਕੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (HAL) ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ-ਉਤਪਾਦਿਤ 625 ਚੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, HAL ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇੜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1970 ਵਿੱਚ, HAL ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਤਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ Aerospatiale ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1962 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਚੇਤਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫਰਮ ਸੁਡ-ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਏਅਰਬੱਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "HAL ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 187 ਹਲਕੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਸੀਮਤ ਲੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹਲਕੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, 6.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"