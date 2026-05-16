"ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ", ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼
"ਆਰਮੀ ਡਾਇਲਾਗ" ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।
Published : May 16, 2026 at 3:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੌਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ।" ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ "ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਨਵੀਲਡ" ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ 'ਤੇ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ... ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ।" "ਆਰਮੀ ਡਾਇਲਾਗ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" 7 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੀਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ (ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਏਅਰਸਟ੍ਰਾਈਕ) ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵੀ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 88 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ 10 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।