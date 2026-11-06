ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ? ਅਖਨੂਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ: ਆਮਿਰ ਤਾਂਤਰੇ।
Published : November 6, 2026 at 3:55 PM IST
LOC ਅਖਨੂਰ ਸੈਕਟਰ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ): ਦਿਵਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਅਖਨੂਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ETV ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ...
ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ, ਰੋਡ ਓਪਨਿੰਗ ਪਾਰਟੀ (ROP) ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਮਾਈਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ROP ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ROP
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ROP ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ROP ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਬੰਦੂਕ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ ਵਾਹਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾੜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੁਕੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਟਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਟਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਰਟਾਰ 20-ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਟਾਰ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ, ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਟਾਰ ਤੋਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025 ਵਿੱਚ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰੇ।
ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਖੱਚਰ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਬੋਟਿਕ ਚੌਗੁਣਾ ਵਾਹਨ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਬੋਟਿਕ ਖੱਚਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਸਫਾਇਰ ਦੌਰਾਨ।
ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰੋਬੋਟਿਕ ਖੱਚਰ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੱਕ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ। ਇਹ ਵਾੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"