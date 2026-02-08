ETV Bharat / bharat

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਸੇਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਡਰ

ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 2.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੇਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

INDIA US TRADE DEAL
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 8, 2026 at 2:27 PM IST

4 Min Read
ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ

ਜ਼ੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ/ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਜਨੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੇਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

INDIA US TRADE DEAL
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (Etv Bharat)

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸੇਬ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਈਪੀ) 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਬੇਸ ਰੇਟ ਐਮਆਈਪੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੇਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ (20 ਕਿਲੋ) 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,500 ਅਤੇ ₹2,700 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੇਬ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

ਭਾਰਤ 2.5 ਮੀਟਰਕ ਟਨ (ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਸੇਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ₹12,0000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮੁੱਖ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।

INDIA US TRADE DEAL
ਸੇਬ ਦਾ ਬਾਗ਼ (Etv Bharat)

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 700,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਤੋਂ 35 ਸਾਲਾ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਅੱਬਾਸ ਕੋਲ 20 ਕਨਾਲ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਘੱਟ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼, ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ।"

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (6 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਡਿਸਟਿਲਰਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ (DDGs), ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਿਰੀਦਾਰ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚਾ ਡੇਅਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪਹੁੰਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੇਬ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਦੇ ਹਨ।"

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੇਬਾਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਫਰੂਟ ਗ੍ਰੋਅਰਜ਼ ਕਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਹਰ ਸਾਲ ਵੈਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੇਬ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸੇਬ ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

