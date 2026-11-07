ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਚੀਨ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 13,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ IL-76MD ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨਿਓਮਾ ਵਿੱਚ 13,629 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
Published : November 7, 2026 at 6:55 PM IST
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ IAF IL-76MD ਜਹਾਜ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨਿਓਮਾ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਤਰਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਚਾਈ 13,629 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦਾ IAF ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁਨਰ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਏਅਰਲਿਫਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਓਮਾ LAC ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਨਿਓਮਾ ਦੱਖਣੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਅਰਫੀਲਡ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਏਅਰਫੀਲਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਕੰਕਰੀਟ ਰਨਵੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (BRO) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਈਨਸ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
13,629 FEET. A NEW HEIGHT IN AVIATION HISTORY. An Indian Air Force IL-76MD has scripted history with a successful landing at Nyoma, marking the highest-altitude landing ever achieved by the aircraft anywhere in the world. A remarkable demonstration of the aircraft’s enduring capability, backed by the exceptional skill, precision, and professionalism of its crew. A milestone that reinforces India’s strategic airlift capability. Pushing boundaries. Redefining limits. Making history. #IndianAirForce #IAF #Nyoma #AviationHistory #IndianDefence @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD @HQ_IDS_India @adgpi @indiannavy @CareerinIAF @air_veterans— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 7, 2026
ਨਿਓਮਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਏਅਰਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 45 ਟਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪੇਲੋਡ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ
IL-76 ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 45 ਟਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਲੋਡ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਾਂ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। IAF ਦਾ IL-76 ਜਹਾਜ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਹ ਅਤੇ ਥੋਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਉਡਾਣਾਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 10,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਸ਼ਯੋਕ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਥੋਇਸ, ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਥੋਇਸ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇਜ਼
ਥੋਇਸ ਏਅਰਫੀਲਡ ਲੇਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ, ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਨਵੇਅ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਲੇਹ, ਥੋਇਸ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਫੁਕਚੇ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ (ALGs) ਵੀ ਹਨ। ਲਗਭਗ 16,700 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਹੈ।
IL-76 ਸਕੁਐਡਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ IL-76 ਜਹਾਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੰਬਰ 44 ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ IL-76 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਬੋਇੰਗ C-17 ਗਲੋਬਮਾਸਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਡਨ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।