ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਪੀਸੀ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : November 23, 2026 at 5:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 24 ਅਰਬ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਪਾਲੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਵਫ਼ਦ- ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
#WATCH | Delhi | Delivering a joint press statement with Nepali PM Balendra Shah, PM Narendra Modi says, "India-Nepal relations are woven together by shared history, faith, culture and deep people-to-people ties. Lord Ram and Goddess Sita are symbols of our shared civilisation and faith. With the Saryu-Kamal Express train service, we are giving a new dimension to our sacred relationship. This train service will help devotees coming to Ayodhya to travel to Janakpur in Nepal."— ANI (@ANI) November 23, 2026
ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨ- ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੁੜ- ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਅਰਬ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਨਤਕ ਫਤਵੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
#WATCH | Delhi | Delivering a joint press statement with Nepali PM Balendra Shah, PM Narendra Modi says, "Today, we have inaugurated a road bridge at Dharchula between Uttarakhand and Nepal, and laid the foundation stone for an Integrated Check Post at Banbasa. Furthermore, we will accelerate the development of the Integrated Check Post at Dodhara Chandani on the Nepali side. These initiatives will make trade and the movement of people between Uttarakhand and Nepal more convenient. Additionally, we will provide fresh impetus to projects focused on road, rail, and border connectivity between Nepal and various Indian states, including Bihar and Uttar Pradesh."— ANI (@ANI) November 23, 2026
'ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਸਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨਤਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ "ਨੇੜਲੇ ਬੰਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।"
ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
"ਦੋਸਤੋ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ।"
#WATCH | Delhi | PM Modi says, "To further facilitate Nepal’s transit trade, we will provide access to the Kandla and Paradip ports. I am confident that these efforts—focused on enhancing trade connectivity and investment—will provide fresh momentum to Nepal’s economic development. Nepal’s rivers hold immense potential for clean energy. India’s vast energy market can transform this potential into a robust foundation for Nepal’s economic prosperity. The laying of the foundation stone for the Lower Arun Hydroelectric Project today, along with our commitment to the timely completion of the Arun-III project, is part of this vision. For many years, India has been a reliable supplier of petroleum products and other essential commodities to Nepal. In the spirit of our ‘Neighbourhood First’ policy, we have ensured the continued supply of fuel, fertilisers, and other essential goods to Nepal, even amidst the significant challenges related to oil supplies faced this year. Today, the inauguration of the second phase of the Motihari-Amlekhganj pipeline and the laying of the foundation stone for the Jaipa Petroleum Terminal will further strengthen this partnership."— ANI (@ANI) November 23, 2026
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਅੱਠ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ (MoUs) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (ISRO) ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ (MOIC) ਨੇ 'ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟ' (South Asia Satellite) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ (SATCOM) ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
- ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸਥਿਤ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' (NFSU) ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 'ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ' (Crime Investigation Department) ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' (RRU) ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ' (NPA) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ।
- ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ' (NCGG) ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ 'ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ' (ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ:
- ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ (government-to-government) ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ।
- ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ (MoUs) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੰਪਰਕ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
- ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਸਰਯੂ-ਕਮਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਕਪੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਚੂਲਾ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਧਾਰਚੂਲਾ (ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ) ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਨਬਾਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ' (ICP) ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੈਰਹਵਾ, ਸੁਨੌਲੀ ਅਤੇ ਦੋਧਾਰਾ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ 'ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 669 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 'ਲੋਅਰ ਅਰੁਣ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
- ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਮੋਤੀਹਾਰੀ- ਅਮਲੇਖਗੰਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ' (MAPL) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਝਾਪਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਸਿਲੀਗੁੜੀ-ਝਾਪਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨ' ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 'ਵਰਚੁਅਲ' (ਆਨਲਾਈਨ) ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ: ਸ਼ਾਹ
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ।"
ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗੁਆਂਢੀ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ।" ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਨੇਪਾਲ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਕਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇਪਾਲ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।"
#WATCH | Delhi | During a joint press statement with PM Modi, Nepali PM Balendra Shah says, "I extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Narendra Modi for this gracious invitation and warm hospitality. Mutual respect, trust and unbroken goodwill are the bedrock of Nepal-India relations. At the heart of this incomparable bond are the peoples of our two countries. The ties between Nepal and India stand as firm as the Himalayas and as vast as the ocean, a closeness so profound that words alone can scarcely capture it. As a dependable and trusted neighbour, India has consistently stood as a first responder in times of natural disasters and difficult hours. For this, I express my sincere appreciation to the government."— ANI (@ANI) November 23, 2026
ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
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