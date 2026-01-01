ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2027 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੋ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲੇਗੀ।"
Published : January 1, 2026 at 9:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ 15 ਅਗਸਤ, 2027 ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਦੇਖੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "2027 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੋ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੇਅਰ ਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਆਰਾਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।"
VIDEO | Delhi: “First Bullet train will be on tracks from 15th August 2027”, says Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw), during a press conference.#BulletTrain #railways— Press Trust of India (@PTI_News) January 1, 2026
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ 508 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 352 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ 156 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਵਡੋਦਰਾ, ਭਰੂਚ, ਸੂਰਤ, ਵਾਪੀ, ਠਾਣੇ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (NHSRCL) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ - ਲੱਗਭਗ 465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ - ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਵਾਇਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 326 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ (MAHSR) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। 26.3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ 58,352 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਹਨ: ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਲਾਉਂਜ, ਰੈਸਟਰੂਮ, ਕਿਓਸਕ ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਕੋਰਸ ਪੱਧਰ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੱਧਰ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਰਸੀ ਟਰੈਕ-ਬੈੱਡ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਟਰੈਕ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਟਰੈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 25 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੂਰਤ-ਬਿਲੀਮੋਰਾ ਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਟਰੈਕ-ਬੈੱਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।