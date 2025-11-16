ETV Bharat / bharat

3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੂੰਜੇਗੀ ਆਵਾਜ਼

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

INDIA VS SOUTH AFRICA ODI
3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਰਾਏਪੁਰ: ਰਾਏਪੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਿੰਗ, ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ।

ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ

ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਸ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ ਹੈ।

ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਮੈਚ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਿੱਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਨਵੀਆਂ LED ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ DRS ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।

ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ

ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਚ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1,000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੀਮਤ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹500 ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਮਾਗਮ

ਇਹ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਅਤੇ ਲੈਜੈਂਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ, ਟੀ-20 ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਹੁਣ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਭਗ 60,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGGED:

CG STATE CRICKET ASSOCIATION
INDIA VS SOUTH AFRICA ODI
ODI MATCH IN RAIPUR
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ
INDIA VS SOUTH AFRICA ODI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿਰ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ

ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਕਰੀ, ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ? ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.