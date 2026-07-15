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ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਸਕੀ, ਰਮ, ਵੋਡਕਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ

ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

INDIA UK TRADE PACT
ਭਾਰਤ ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 15, 2026 at 9:22 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (CETA) ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, MSME ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੇਵਾਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਯੂਏਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਈਐਫਟੀਏ (ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਘ) ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (CETA) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ CETA

ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (CETA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, MSME, ਨਿਵੇਸ਼, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੇਟ, ​​ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ, ਮੱਛੀ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਉਤਪਾਦ, ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ 4 ਤੋਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹਨ।

INDIA UK TRADE PACT
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ (Etv Bharat)

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਮੈਟਲ ਉਤਪਾਦ, ਅਤੇ ਵਸਰਾਵਿਕ, ਕੱਚ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਲਮਨ, ਲੈਂਬ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਚਾਕਲੇਟ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ, ਸਾਬਣ, ਪਰਫਿਊਮ, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਯਾਤ ਵਸਤੂ, ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੀ-ਟ੍ਰੇਡ ਟੀਲ (FTA) ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ, ਜੈਗੁਆਰ, ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ, ਐਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਡਰ, ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (Directorate General Of Foreign Trade) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 3,000 cc+ (ਪੈਟਰੋਲ) ਤੋਂ 2,500 cc+ (ਡੀਜ਼ਲ) ਤੱਕ ਦੇ 10,000 ਵਾਹਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 110 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 1,500 cc ਤੋਂ 3,000 cc ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5,000 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੇ ਤੋਂ 378,000 ਯੂਨਿਟ ਰਵਾਇਤੀ-ਇੰਜਣ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।

INDIA UK TRADE PACT
ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ (Etv Bharat)

ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਭਾਰਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ 44% ਡਿਊਟੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 8.8% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2,500 ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,500 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਲ 10 ਤੱਕ 22% ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਆਮ ਟੈਰਿਫ 10% ਹੈ। ਸੀਈਟੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ 10% ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਲਕੋਹਲ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਈਡਰ, ਮੀਡ, ਸੇਕ, ਬ੍ਰਾਂਡੀ, ਬੋਰਬਨ, ਰਮ, ਜਿਨ, ਵੋਡਕਾ, ਲਿਕਰ ਅਤੇ ਟਕੀਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 110 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕੀਮਤ (MIP) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ $5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ $3.75 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ 750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ $6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

INDIA UK TRADE PACT
ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀਆਂ (Etv Bharat)

ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ

ਭਾਰਤ ਤਾਜ਼ੇ ਸੇਬ, ਅਖਰੋਟ, ਛਾਛ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਛਾਛ, ਬਲਿਊ-ਵੈਜ ਚੀਜ, ਕੁਝ ਬੀਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਗੋਲਡ ਬਾਰ, ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦ, ਅੰਡੇ ਉਤਪਾਦ, ਅਰਧ-ਮਿਲਡ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਡ ਚੌਲ, ਅਤੇ ਠੋਸ-ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਗੰਨਾ ਜਾਂ ਚੁਕੰਦਰ ਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮਿਹਰਬਾਨ

ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 22% ਟੈਰਿਫ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ 12% ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ 'ਤੇ 8% ਅਤੇ ਬੇਸ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10% ਦਰ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 99% ਵਸਤੂਆਂ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਯੂਕੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੰਧੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਕੇ-ਸਮੱਗਰੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕਲਾਸ 2 ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ

GTRI ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​IP ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ (CL) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। CL ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਡਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀਸੀਐਸ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

INDIA UK TRADE PACT
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ (Etv Bharat)

ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੌਮੀਅਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ CETA ਦੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦ FTA ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਯਮ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਟੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ

GTRI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ 13.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼

ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 2024-25 ਵਿੱਚ 23.13 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2025-26 ਵਿੱਚ 8.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 25.12 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 13.44 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ 36.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 11.68 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 795 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4.8 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

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