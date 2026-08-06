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ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਨੀ 4 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ

ਇਸਦੀ ਰੇਂਜ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਦੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

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ਅਗਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ,ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਿੱਤਰ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 6, 2026 at 10:05 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਦੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਮੱਧਮ ਦੂਰੀ ਦੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਗਨੀ-4 ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਕਮਾਂਡ (SFC) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੱਧਮ ਦੂਰੀ ਦੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਗਨੀ-4 ਦਾ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਦੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਅਗਨੀ-4 ਇੱਕ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ, ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਠੋਸ ਈਂਧਨ ਰਾਕੇਟ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਨੀ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਅਗਨੀ-3 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਚ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਲਾਂਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।

ਅਗਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮਹਾਂਦੀਪੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸਮਰੱਥ, ਠੋਸ-ਈਂਧਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

TAGGED:

AGNI 4 BALLISTIC MISSILE
ਅਗਨੀ 4 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੀਖਣ
ਚਾਂਦੀਪੁਰ ਓਡੀਸ਼ਾ
BALLISTIC MISSILE ODISHA
AGNI 4 BALLISTIC MISSILE ODISHA

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