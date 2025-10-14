ETV Bharat / bharat

ਭਾਰਤ 'ਚ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਦੀਵਾਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ? ਜਾਣੋ...

SMOG CRISIS IN INDIA
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (AFP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 14, 2025 at 9:14 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (EWS) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਣੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਲੜੀ ਖਤਮ!

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। EWS (Air Quality Early Warning System) ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 201 ਦਾ AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ AQI 245 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ EWS ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਮਾੜੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਮਾੜੀ' ਅਤੇ 'ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ' ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 169 ਦਾ AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 189 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ 167 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ AQI ਵਿੱਚ 22 ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 77 ਦਿਨ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਅਤੇ 47 ਦਿਨ ਮੱਧਮ ਸਨ। ਪਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਧੁੰਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

  • ਚੰਗਾ: 0–50
  • ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ: 51–100
  • ਮੱਧਮ: 101–200
  • ਖ਼ਰਾਬ: 201–300
  • ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ: 301–400
  • ਗੰਭੀਰ: 401–500

ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (DSS), ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ PM2.5 ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 0.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 0.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ (ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਜੇ ਵੀ PM2.5 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਿਜ ਦੇ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਜੰਗਲ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬੋਪਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੋਪਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 253 ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ AQI ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ PM2.5 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI) ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ:

  • ਗਿਆਸਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਏਖੜ: ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 193 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PM10 ਅਤੇ NO2 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਸਨ।
  • ਰਾਖਿਆਲ, ਚਾਂਦਖੇੜਾ, ਜੋਧਪੁਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਖੇਤਰ: ਦਰਮਿਆਨੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (117-147)।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਸਥਿਰ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਹੇਸ਼ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਪਲ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ PM10 ਅਤੇ PM2.5 ਪੱਧਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਨ। ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਬਰੀਕ ਕਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ।

ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧੂੜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸ਼ਚੀ ਡੇਵ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਵਾਇਰਲ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਮੇ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀਡੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ, ਡਾ. ਨਿਕਿਤਾ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਦੋਹਰਾ ਮੌਸਮ" ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਏਖਾੜ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਹੌਟਸਪੌਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਿਉਹਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜੀ

ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੂੜ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਵਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਜੀਨਗਰ, ਲੋਹੇਗਾਓਂ, ਸਵਾਰਗੇਟ, ਬਾਜੀਰਾਓ ਰੋਡ ਅਤੇ ਮੰਡਾਈ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ PM10 ਅਤੇ PM2.5 ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 32-33°C ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੋਹੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ 32-33°C ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 32°C ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਲਾਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

14 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ AQI ਸਥਿਤੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ

ਸ਼ਹਿਰਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ AQI/ਮੁੱਖ ਰੀਡਿੰਗਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਦਿੱਲੀ~201(ਸਵੇਰ)ਖ਼ਰਾਬ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਬੋਪਲ)253ਖ਼ਰਾਬ
ਮੁੰਬਈ~143(ਸਵੇਰ)ਦਰਮਿਆਨਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ~149ਦਰਮਿਆਨਾ/ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ
ਪੁਣੇਡੇਟਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ~84ਦਰਮਿਆਨਾ
ਚੇਨਈ~78ਦਰਮਿਆਨਾ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ~95ਦਰਮਿਆਨਾ

ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਿਆਨਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਲ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਕਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਧੂੜ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਪਟਾਕੇ ਹਨ। ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਪਾਅ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ "ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ PM2.5 ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਧੂੜ, ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ, ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਹੀ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਡ-ਈਵਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਰੇਲੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ.ਐਨ. ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, TERI SAS, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਧੂੜ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾਅ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AQI ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ, ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਮੌਸਮੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਹ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  • ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ N95 ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ।
  • ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।
  • ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਡਾਕਟਰ ਧੂੜ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

TAGGED:

AIR POLLUTION
DIWALI FESTIVAL 2025
FIRECRACKERS
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਸੰਕਟ
SMOG CRISIS IN INDIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਦਰਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ? ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ

Dhanteras 2025: ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ!

ਕੀ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ? ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਪੀ

ਆਖਿਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.