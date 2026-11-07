ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, 11 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਇਆ ਮੁੰਗੇਰ...
ਮੁੰਗੇਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਸੀਐਮ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
Published : November 7, 2026 at 9:44 PM IST
ਮੁੰਗੇਰ (ਬਿਹਾਰ): ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਮੁੰਗੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਛੋਟੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਿਆਰਪੁਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਨੇ 11 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਖੇਤਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਜਾਪ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣ, ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਗਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
11 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 101 ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬੜੀ ਦੁਰਗਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ NH-80 ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਾਂ ਆਰਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਗੇਰ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਪਉਤਸਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਸਥਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਨਿਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੂਬੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਨਿਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੂਬੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਵਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 1.11 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! दीपावली की पूर्व संध्या पर 11 लाख 11 हजार 111 दीपों से मुंगेर के कल्याणपुर में भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर माँ लक्ष्मी से बिहारवासियों के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की तथा बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं को संबोधित किया।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 7, 2026
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਗਾਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਦੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੰਗੇਰ ਅਤੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਗੇਰ ਤੋਂ ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੰਗੇਰ ਅਤੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।" - ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਹਾਰ
ਦੀਵਿਆਂ ਲਈ 50,000 ਲੀਟਰ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 50,000 ਲੀਟਰ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਦੁਰਗਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ, ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ।
101 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੰਗਾ ਮਹਾਂ ਆਰਤੀ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ
ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੰਗਾ ਮਹਾਂ ਆਰਤੀ ਸੀ। 101 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਦੇ ਦੀਪਉਤਸਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ, ਘਾਟ 'ਤੇ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਖਾਂ, ਘੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਆਰਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ
ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਦੇ ਦੀਪਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਸਮਾਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਭਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।
"ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਵੱਡੀ ਦੁਰਗਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। 1.111 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਮੁੰਗੇਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।" - ਡਾ. ਨਿਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੂਬੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 51,000 ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁਣ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।