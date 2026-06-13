ETV Bharat / bharat

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 3.93% ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 3.48% ਸੀ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਹੈ।

India retail inflation
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ (ani)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 13, 2026 at 10:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 3.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਹੁਣ 2024 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਸੀ। ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ 2023-24 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ 'ਆਯਾਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ ਮਨਫ਼ੀ 5.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਧਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY27) ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (GDP) ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY26) ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

REPO RATE INDIA
ਭਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ
INFLATION RATE IN INDIA INCREASED
ਭਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ
INDIA RETAIL INFLATION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.