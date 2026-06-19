ਦੇਸ਼ 'ਚ 37 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ; ਹਰ ਸਾਲ 9 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ

ਦੇਸ਼ 'ਚ 37 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ; ਹਰ ਸਾਲ 9 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ
ਦੇਸ਼ ਦੀ 147 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ, ਪਾਨ-ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰਟ-ਤੰਬਾਕੂ, ਅਫੀਮ, ਚਰਸ-ਗਾਂਜਾ, ਕੋਕੀਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ।
Published : June 19, 2026 at 9:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Drug Addiction: ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਸ਼ਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ "ਨਸ਼ਾ" ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ, ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ-ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੋਂਦੀ ਵਿਲਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 106 ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ
ਦਰਅਸਲ, ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 106 ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਸ਼ਾ
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ 1.47 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 370 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, ਯਾਨੀ 25%, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਹ 25% ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ 'ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' (Drug-Free India) ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ, ETV Bharat ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਪਾਨ-ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ, ਅਫੀਮ, ਚਰਸ਼ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਸ਼ਾ: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ" (2019) ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 37 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 10 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 16 ਕਰੋੜ (14.6%) ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 3.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਾਂਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2.06% ਓਪੀਔਡਜ਼ (ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 11.8 ਕਰੋੜ (1.08%) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਡੇਟਿਵ (ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1.7% ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਨਹੇਲੈਂਟ (ਪੇਂਟ, ਥਿਨਰ, ਗੂੰਦ, ਮਾਰਕਰ ਅਤੇ ਐਰੋਸੋਲ ਸਪਰੇਅ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 0.58% ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਫ਼ਤਰ (United Nations Office on Drugs and Crime) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2023 ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.16 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2013 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ (World Drug Report) ਵਿੱਚ ਭੰਗ (cannabis) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪੀਔਡਜ਼ (61 ਮਿਲੀਅਨ), ਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨਜ਼ (30.7 ਮਿਲੀਅਨ), ਕੋਕੀਨ (25 ਮਿਲੀਅਨ), ਅਤੇ MDMA (21 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ: World Health Organization (WHO) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
WHO ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38.5 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 16.1 ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 63.0 ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 29.6 ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 13.5 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.3 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NCRB ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2024 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 978 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 654 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ GDP (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ) ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ GDP ਦੇ 2.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ETV Bharat ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ (ICSSR) ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ₹88,000 ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ GDP ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.45% ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1% ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੈਰੋਇਨ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 5.3% ਹਨ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ: 15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ (NMBA) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ (NMBA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 10 ਲੱਖ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਗਭਗ 70,000 ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25,000 ਤੋਂ 60,000 ਤੱਕ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 60,000 ਤੋਂ 150,000 ਤੱਕ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (NAPDDR) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਟਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ (NMBA) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 147.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 49.6 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ 29.7 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, 14446 ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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