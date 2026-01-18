ETV Bharat / bharat

ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ

ਹੈਨਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ" ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 80ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

INDIAN PASSPORT
ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ (Getty Images)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 18, 2026 at 4:54 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, 85ਵੇਂ ਤੋਂ 80ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਹੈਨਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 80ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 55 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਈਜਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 85ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ।

ਹੈਨਲੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਨਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ IATA ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੈਨਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੈਨਲੇ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੈਨਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਐੱਚ. ਕੈਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਔਸਤ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਗਲੋਬਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 24 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ

2026 ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 188 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਸਪੇਨ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 186 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 10 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਰਪ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (5ਵਾਂ), ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (6ਵਾਂ), ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (7ਵਾਂ), ਕੈਨੇਡਾ (8ਵਾਂ), ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ (9ਵਾਂ) ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੱਤ ਅਤੇ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਵੈਨੂਆਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੌਥੇ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ 2006 ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬਾਲਕਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 36 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 43ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ 34 ਸਥਾਨ (30ਵੇਂ ਸਥਾਨ) 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬੀਆ (30 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 34ਵੇਂ ਸਥਾਨ), ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ (27 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 38ਵੇਂ ਸਥਾਨ), ਅਤੇ ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ (+29) ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ (+26), ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 42ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

59ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਚੀਨ

ਚੀਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 81 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 59ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 54ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 48ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ 101 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 95ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ-ਆਨ-ਅਰਾਈਵਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ 24 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 98ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

INDIA PASSPORT
ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ
HENLEY PASSPORT INDEX 2026
