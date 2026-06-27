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ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਟੀਲ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ANTI DUMPING INVESTIGATION
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 27, 2026 at 10:17 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (DGTR) ਨੇ ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੀਲ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ "ਡੰਪਿੰਗ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਇਹ ਟੈਸਟ "ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਫਲੈਟ ਉਤਪਾਦਾਂ" ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 2100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

  • ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ: ਕਾਰਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।
  • ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਉਸਾਰੀ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
  • ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ: ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ।
  • ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ: ਸੀਮਿੰਟ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਲਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਲਾਈਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਡਾਇਲਾਈਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਡੀਜੀਟੀਆਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤੇ ਅਯਾਤ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਲਗਾਏਗੀ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

TAGGED:

CHEAP STEEL
ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂਚ
ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸੰਤੁਲਨ
ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ
ANTI DUMPING INVESTIGATION

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