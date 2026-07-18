ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, 2031 ਤੱਕ ਬਦਲੇਗੀ ਤਸਵੀਰ
ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ-ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 70GB ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, 4G ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨ।
Published : July 18, 2026 at 7:47 PM IST
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 37GB ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 1.23GB ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। 2031 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5G ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.11 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2031 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 81% 5G ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5G ਫਿਕਸਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਕਸੈਸ (FWA) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਜ਼ Wi-Fi ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਾਟਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਸਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 22GB ਡੇਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 37GB ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2031 ਤੱਕ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 70GB ਡੇਟਾ ਵਰਤੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਸਿਰਫ 42GB ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 430 ਮਿਲੀਅਨ 5G ਉਪਭੋਗਤਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5G ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 430 ਮਿਲੀਅਨ 5G ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2031 ਤੱਕ 1.11 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 4G ਤੋਂ 5G ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 4G ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2031 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 6 ਅਰਬ 5G ਉਪਭੋਗਤਾ
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 5G ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 5G ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3 ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, 162 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ 5G ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2031 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5G ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 6 ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
5G ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੁਰਾਣੇ 4G ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ 5G ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ 5G ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ (SA) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 390 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 390 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2025 ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 48% 5G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2031 ਤੱਕ, ਇਹ ਵਧ ਕੇ 85% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਖ਼ਪਤ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 28.5GB ਡੇਟਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 24.2GB ਡੇਟਾ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 23.9GB ਡੇਟਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 23.7GB, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 23.3GB, ਕਰਨਾਟਕ 21.8GB, ਹਰਿਆਣਾ 21.1GB ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 14.9GB ਡੇਟਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੇ ਉਪਭੋਗਤਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 4G ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ, 2031 ਤੱਕ ਹਰ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਲੋਕ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ 5G ਯੂਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਿਭਿੰਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 65 ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 84 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
5G ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ (SA) ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਨੋਮਸ AI ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 5G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 5G ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ (SA) ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ "ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ" ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਕਸਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਕਸੈਸ (FWA), ਜੋ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ 5G ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 57% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 71% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2031 ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।