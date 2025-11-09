ETV Bharat / bharat

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੀਲ, ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅਰਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਜੋਗਬਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਜੋਗਬਨੀ ਸਰਹੱਦ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੀਲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 9, 2025 at 12:45 PM IST

ਅਰਰੀਆ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜੋਗਬਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਐਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਅਰਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੀਲ ਰਹੇਗੀ। ਆਮ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਫਾਇਰ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਐਸਐਸਬੀ ਦੀਆਂ 52ਵੀਂ, 56ਵੀਂ ਅਤੇ 45ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, "ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਰਹੇਗੀ। ਡੀਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੋਰਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀਡੀਓ) ਸਰੋਜ ਕੋਇਰਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਰਾਟਨਗਰ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ

ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਪੂਰਨੀਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਐਸਬੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

