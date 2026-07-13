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ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਕਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਹਮਦ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉੱਤੇ ਸੋਗ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਮਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

India Mourns on demise of former emir
ਕਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮੀਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 13, 2026 at 12:38 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡੂੰਘੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਕਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਹਮਦ ਬਿਨ ਖਲੀਫਾ ਅਲ-ਥਾਨੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਵਨ (ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ) ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੱਤਾ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਅਮੀਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ, ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਅੱਜ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ, ਰੇਲ ਭਵਨ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਮਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਾ ਦਿਨ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਹਮਦ ਬਿਨ ਖਲੀਫਾ ਅਲ-ਥਾਨੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਾ ਦਿਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਮਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਤਰ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਹਮਦ ਬਿਨ ਖਲੀਫਾ ਅਲ ਥਾਨੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਤਮੀਮ ਬਿਨ ਹਮਦ ਅਲ ਥਾਨੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ।"

ਸ਼ੇਖ ਹਮਦ ਬਾਰੇ

ਸ਼ੇਖ ਹਮਦ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਬਿਟਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ LNG ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ

ਉਸ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਛੋਟੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ LNG ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ ਵਧੀ।

2013 ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਖ ਹਮਦ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ੇਖ ਤਮੀਮ ਬਿਨ ਹਮਦ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

TAGGED:

DEMISE OF FORMER EMIR
SHEIKH HAMAD BIN KHALIFA
ਸਾਬਕਾ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਹਮਦ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
INDIA MOURNS

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