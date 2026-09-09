ਤੇਜਸ, ਸੁਖੋਈ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਨਾਲ ਉੱਡੇਗਾ ਜਪਾਨ ਦਾ F-2A, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ "ਵੀਰ ਗਾਰਡੀਅਨ-2026"
ਇਸ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ।
Published : September 9, 2026 at 10:41 AM IST
ਜੋਧਪੁਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਸ "ਵੀਰ ਗਾਰਡੀਅਨ-2026" 9 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 14 ਦਿਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ।
EXERCISE VEER GUARDIAN 26— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 5, 2026
Ex Veer Guardian 2026 is being conducted between #IndianAirForce and Japanese Air Self-Defense Force (JASDF) at Jodhpur from 09 Sep to 22 Sep 26.
Two JASDF C-2 aircraft touched down at Air Force Station Jodhpur, marking the arrival of the Japanese… pic.twitter.com/X1VXUTTfiG
ਜਪਾਨੀ ਹਵਾਈ ਫੋਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕਰੇਗੀ ਅਭਿਆਸ
ਇਸ ਵਾਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜਸ, ਸੁਖੋਈ-30 ਐਮਕੇਆਈ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਪਾਨੀ ਹਵਾਈ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (JASDF) ਆਪਣੇ F-20 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜਬੂਤ ਸੰਬਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਜਾਗਰ
"ਵੀਰ ਗਾਰਡੀਅਨ-2026" ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰੂਥਲ ਖੇਤਰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋਧਪੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਡਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
"ਵੀਰ ਗਾਰਡੀਅਨ" ਸਿਰਫ਼ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਯੋਧੇ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ।
From innovation to operational capability.— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 8, 2026
The Indian Air Force is hosting #IAFDronathon at Pokhran from 14–16 Sep 26, bringing together IAF operational expertise and Indian industry to showcase advanced unmanned technologies.
Focused on Atmanirbharta, the event will identify… pic.twitter.com/VI2l4E9Kag
14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਡ੍ਰੋਨੇਥਨ-2026
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਡ੍ਰੋਨੇਥਨ-2026 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (UAS) ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਅਨਮੈਨਡ ਏਰੀਅਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (CUAS) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ 14 ਤੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਪੋਖਰਣ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਆਟੋਨੋਮਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਮੂਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
The skies over Jodhpur are set for high-octane aerial action as the #IAF welcomes F-2s of #JASDF for Ex Veer Guardian.— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 8, 2026
Strengthening interoperability, sharpening skills and taking Indo–Japan defence partnership to greater heights.#IAF #VeerGuardian #IndiaJapan… pic.twitter.com/Ui4KFdDg8y
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੰਗਸ਼ਕਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਗਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਭਿਆਸ "ਤਰੰਗਸ਼ਕਤੀ-2026" ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਲਈ 17 ਦਿਨਾਂ ਦਾ NOTAM ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਦੇਸ਼ ਨਿਰੀਖਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। NOTAM ਦੌਰਾਨ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬਾੜਮੇਰ, ਫਲੋਦੀ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।