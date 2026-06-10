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ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

SIPRI ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

STOCKHOLM PEACE RESEARCH INSTITUTE
STOCKHOLM PEACE RESEARCH INSTITUTE (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 10, 2026 at 12:54 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (SIPRI) ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 170 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 190 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।

ਨੌਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸਮਰੱਥ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ।

ਫੌਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ
ਦਰਜਾਦੇਸ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ 1770 3700 5042
ਰੂਸ 1796 4400 5420
ਬ੍ਰਿਟੇਨ120 225 225
ਫਰਾਂਸ280 290 370
ਚੀਨ 34 620 620
ਭਾਰਤ 12 190 190
ਪਾਕਿਸਤਾਨ-- 170 170
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰਿਆ-- 60 60
ਇਜ਼ਰਾਈਲ -- 90 90
ਕੁੱਲ4012 9745 12187

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12,187 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਲੋਬਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 9,745 ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4,012 ਹਥਿਆਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,100 ਅਤੇ 2,200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਚੇਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (SIPRI) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀ V ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ-ਰੇਂਜ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਖੰਡਨ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ VS ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ 2.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਰਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (SIPRI) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ $92.1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 8.9 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਦਰਾਮਦਕਾਰ

ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦੇ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 2021-2025 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆਯਾਤਕ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (SIPRI) ਨੇ 2021-2025 ਵਿੱਚ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਆਯਾਤਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ, ਭਾਰਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਹਥਿਆਰ ਆਯਾਤ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਸਾਈਬਰ ਰੁਝਾਨ

ਤੇਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੋਵੇਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ

ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (SIPRI) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੰਬੋਡੀਆ-ਥਾਈਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ/ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ/ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ-ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ-ਰਵਾਂਡਾ।

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