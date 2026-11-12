ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਦਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੌਖਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨੌਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 12, 2026 at 6:38 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 49 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 23 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 65-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਦੇਸ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 22 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 63 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 49 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 172 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ - ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 13 ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 172 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ
ਪੁਰਾਣਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, V-1 ਅਤੇ V-2 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- V-1 ਵੀਜ਼ਾ: ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਜ਼ਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਿਟਰੀਟਸ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- V-2 ਵੀਜ਼ਾ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ, 1, 5, ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ V-1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਬਤਾਰੋਹਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ: ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੌਖਾ
- ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਮ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਆਯੂਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮ-3 ਵੀਜ਼ਾ ਆਯੂਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਮ-1 ਅਤੇ ਐਮ-3 ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਪਾਂ ਸਮੇਤ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਕਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ; ਐਮ-1 ਅਤੇ ਐਮ-3 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਐਮ-2 ਅਤੇ ਐਮ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਫਾਲੋ-ਅਪ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਟੂਰਿਜ਼ਮ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਆਪਕ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। S-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੂਲ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। S-2 ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ, ਅਤੇ ਖੋਜ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਨੀਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਈ-ਐਸ1 ਵੀਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਜੋ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੰਬੀ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ: ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ B-1 ਅਤੇ B-2 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। B-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- B-2 ਵੀਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ-ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਉਤਪਾਦਨ, IT ਅਤੇ ERP ਰੈਂਪ-ਅੱਪ, ਸਿਖਲਾਈ, ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਵਿਕਾਸ, ਪਲਾਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ-ਅੱਪ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਮਾਹਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ B-2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ e-B4 ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 23 ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ/ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ 65%-70% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ