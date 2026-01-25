ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ PM ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
Published : January 25, 2026 at 12:10 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
‘ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਧਾਈ’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਲਾਮ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਏਆਈ, ਸਪੇਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ - ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਜਾਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ 'ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਈਏ।"
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ
ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ 130ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ 2016 ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"
"ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।" - ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤਮਸਾ ਨਦੀ, ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਦਰਿਆ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਿਆ।"
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੰਤਪੁਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ (ਅਨੰਤਪੁਰ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, 'ਅਨੰਤ ਨੀਰੂ ਸੰਰਕਸ਼ਣਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।"
'ਭਜਨ ਕਲੱਬਿੰਗ' ਜੈਨ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਭਜਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੇਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ 'ਭਜਨ ਕਲੱਬਿੰਗ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਮਿਲ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ 'ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੋਸਾਇਟੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 'ਲਾਲ ਪੈਦ ਸਾੜੀ' ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਾਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾੜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਗਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਦਨਕੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਹਿਰਾਜੀ ਦੇ ਚੰਦਨਕੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।"