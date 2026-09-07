ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਂਸ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਬਿਲਟ ਇਨ ਫਰਾਂਸ' ਹੈ।
Published : September 7, 2026 at 9:57 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਬੰਧ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੌਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਏਆਈ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਨਵੀਨਤਾ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਬਾਰੇ ਰੋਮੇਨ ਰੋਲਾਂਡ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ।"
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "A magnificent temple was inaugurated in Abu Dhabi in 2024. Today, thousands of people visit it to offer their prayers. And now, the construction of the Swaminarayan temple in Paris stands as a testament to the continuity of creation… pic.twitter.com/kmLAXqSWlF— ANI (@ANI) September 6, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ "ਮਾਂ ਦੀ" ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੀਲਾ ਪ੍ਰਭੂਪਦ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਕੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਯੋਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੀ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ - ਇਹ "ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਅਤੇ "ਬਿਲਟ ਇਨ ਫਰਾਂਸ" ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ BAPS ਮੰਦਰ (BAPS ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਸੰਸਥਾ) ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰ ਤਿਆਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।" ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਏਪੀਐਸ ਰਾਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਏਗਾ।"
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