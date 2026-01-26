ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ LRAshM, ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਬਾਹ
Published : January 26, 2026 at 8:48 PM IST
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਕੁਰਨੂਲ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਂਗ ਰੇਂਜ ਐਂਟੀ-ਸ਼ਿਪ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਗਲਾਈਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ (LRAShM), ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਰੇਂਜ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 6,100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਸਟਮ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ, ਲਾਂਗ ਰੇਂਜ ਐਂਟੀ-ਸ਼ਿਪ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਗਲਾਈਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Long Range Anti-Ship Hypersonic Missile (LRAShM) made its public debut today at the 77th Republic Day Parade at Kartavya Path pic.twitter.com/01IcyVoQwa— Defence Decode® (@DefenceDecode) January 26, 2026
ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
1. ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
2. ਇਹ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਅਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. ਲਾਂਗ ਰੇਂਜ ਐਂਟੀ-ਸ਼ਿਪ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਗਲਾਈਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਂਚਰ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
4. ਇਹ 'ਬੂਸਟ ਐਂਡ ਗਲਾਈਡ' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5. ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਸਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ।
6. ਇਹ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਲੋਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਏ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੌੜ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਡੀਆਰਡੀਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੰਦਿਆਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧੋਨੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਉਹ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਆਰਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"