ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਾਸੂ ਵਰਗੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ? ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 27 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੌਤਮ ਦੇਬਰਾਏ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : November 2, 2026 at 8:58 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ? ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਅਰਨਬ ਅਤੇ ਮੁਰਾਸੂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 58.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 40 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 11,098.81 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 5,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂਚਾਲ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5,161 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀ.ਕੇ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (NDMA) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਖੰਨਾ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਬ ਅਤੇ ਮੁਰਾਸੂ ਵਰਗੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਿਕਾਸੀ, ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ-ਲਚਕੀਲੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਉੱਨਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਨ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਰਨਬ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ AWARE (ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਫਾਰ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਓਸ਼ਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (INCOIS), ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਨੇ 2,817 ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਗੇਜ, ਨਾਲ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ WhatsApp ਅਲਰਟ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਾਲਾਂ, ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਡੀਸ਼ਾ: ਚੱਕਰਵਾਤ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਲੰਬੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਲਗਭਗ 574 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਡੀਸ਼ਾ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਹੜ੍ਹ, ਜਵਾਰ ਲਹਿਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1999 ਦੇ ਸੁਪਰ ਚੱਕਰਵਾਤ, 2013 ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਨ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਫਾਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਸਰਾ, 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਇਰਨ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਉਡੀਸ਼ਾ ਆਫ਼ਤ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ODRAF) ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਮਾਡਲ' ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਜੋਖਮ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ: ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਰਨਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ, ਨਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਰਲ: ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਤਨ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਨੇ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, GIS-ਅਧਾਰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਮੈਪਿੰਗ, ਹੜ੍ਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਰ ਵੀ, ਭੂਮੀ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਅਤੇ ਹਾਈਪਰ-ਸਥਾਨਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ-ਡੁੱਲਣ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ: ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪਰ ਅਸਮਾਨ ਲਾਗੂਕਰਨ
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ "ਰਾਹਤ-ਸਿਰਫ਼" ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਥਾਮ, ਰੋਕਥਾਮ, ਤਿਆਰੀ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005, ਅਤੇ ਇਸਦਾ 2025 ਸੋਧ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਟਾਪੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੱਕਰਵਾਤ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।