ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, 7.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 7,84,678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15.3% ਵੱਧ ਹੈ।
Published : February 1, 2026 at 4:43 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹7,84,678 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹6,81,210 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.3% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ₹2,19,306 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ₹5,53,668 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ₹1,71,338 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ₹63,733 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਲਈ ₹25,023 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਈ ₹6,81,210 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ₹1,80,000 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ₹1,86,454 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ
ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਐਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ₹1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ₹1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ₹46,429 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 174 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹23,622 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ
2024 ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ₹1.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ₹21,083 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65% ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 77% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ₹9,145 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 462 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 788 ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਢਿੱਲੇ FDI ਨਿਯਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLIs), ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹਨ।