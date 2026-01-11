ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ... ਕੀ ਲੱਖਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰੀਲ ਮੇਕਰਸ, ਜਾਣੋ ਸੱਚਾਈ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਦੀ ਜਾਦੂਈ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਇਹ ਹੈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ
Published : January 11, 2026 at 2:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲਾਈਕਸ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ... ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਦੂਈ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ, ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਰੀਲਾਂ—ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼—ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ। ਇਸ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ ?
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 20-25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ 10% ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 10% ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ $350-400 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹31-36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅੰਕੜਾ
ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (BCG) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2030 ਤੱਕ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਦਯੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ।
ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਇਕਾਨਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੋ ਲੋਕ ਰੀਲਜ਼—ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ—ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਹਨ? ਬੀਸੀਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200,000-250,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ, ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2024 ਤੱਕ, 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 322% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ। ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਦੇ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 200,000-250,000 ਭਾਰਤੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੇ 1,000-ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਲਗਭਗ 659 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 47.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਨੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 4.37 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਔਸਤਨ 6.05 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4.77 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ?
BCG ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹18,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ₹200,000 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹3.8 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਡੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। BCG ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਸਨ।
ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਯੂਜ਼ਰਸ
ਯੂਟਿਊਬ ਗਲੋਬਲ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕਾਮੇਡੀ, ਫਿਲਮਾਂ, ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਫੈਸ਼ਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 740 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 950 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2030 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 75% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1 ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ
ਬੀਸੀਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 12 ਜੀਬੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 27 ਜੀਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 60 ਜੀਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 32.2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ 462 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਦੇਣਗੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹83,000 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਇਹ ਫੰਡ ਇੱਕ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੇਵਜ਼ 2025 (ਵਿਸ਼ਵ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੰਮੇਲਨ) ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IICT) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ₹391 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। IITs ਅਤੇ IIMs ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ, ਗੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਸ਼ਨ, ਯਾਤਰਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਸੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2-2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ $350-400 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2030 ਤੱਕ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।