ਜਾਣੋ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ!
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ। ਗੌਤਮ ਦੇਬਰਾਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : August 5, 2026 at 7:21 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 15.70 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 8.69 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 79,000 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣ-ਤਾਰਾਬੱਧ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਪੀਡੈਮੀਓਲੋਜੀ (NIE) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2021 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਦੇ 14.1 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਕੈਂਸਰ 2026 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਗਲੋਬੋਕਨ 2022' ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 14.1 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9.2 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਚਤ ਜੋਖਮ 10.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਧਵ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.26 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (1.30 ਲੱਖ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (1.22 ਲੱਖ), ਬਿਹਾਰ (1.18 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ (1.01 ਲੱਖ) ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (71,696), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (67,093), ਬਿਹਾਰ (65,571) ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ (54,864) ਹਨ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 42,694 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਤੇ 25,727 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ (3,245 ਕੇਸ; 2,128 ਮੌਤਾਂ), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (2,930 ਕੇਸ; 1,777 ਮੌਤਾਂ), ਮਨੀਪੁਰ (2,315 ਕੇਸ; 1,349 ਮੌਤਾਂ), ਮਿਜ਼ੋਰਮ (2,189 ਕੇਸ; 1,401 ਮੌਤਾਂ), ਨਾਗਾਲੈਂਡ (1,992 ਕੇਸ; 1,133 ਮੌਤਾਂ), ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1,176 ਕੇਸ; 722 ਮੌਤਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ?
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NP-NCD) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 770 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਨਸੀਡੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ 6,410 ਐਨਸੀਡੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 524 ਡੇ-ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੂੰਹ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਧਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, 'ਤੀਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 39 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਰਾਜ ਕੈਂਸਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 20 ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੈਂਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"