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ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?

ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਪਾਠਕ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 21, 2026 at 4:01 PM IST

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ਸ਼ਿਮਲਾ/ਕੁੱਲੂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਹਾਂਡਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦਾ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵੀਨ ਐਸ. ਭਾਟੀਆ, ਡਿਪਟੀ ਐਮਐਸ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਹਾਂਡਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ" ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ?

ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਸਤਿਆਵ੍ਰਤ ਵੈਦਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SIGNS OF DRUG USE IN CHILDREN
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਲੱਛਣ (ETV Bharat info)

"ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।"- ਡਾ. ਸਤਿਆਵ੍ਰਤ ਵੈਦਿਆ

ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ

2022 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੁੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 13,000 ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸਤਿਆਵ੍ਰਤ ਵੈਦਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1,500 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਲੱਛਣ

SIGNS OF DRUG USE IN CHILDREN
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਮਾਪੇ (ETV Bharat info)

ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਮਐਸ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਐਸ. ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਹਾਉਣਾ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣਾ।

ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚਓਡੀ ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਦੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਗਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

SIGNS OF DRUG USE IN CHILDREN
ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਦੱਤ, ਐੱਚਓਡੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਆਈਜੀਐਮਸੀ, ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਐਸ. ਭਾਟੀਆ (ETV Bharat)

ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਬੇਚੈਨੀ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਬੱਚਾ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਜੇਬ ਖਰਚ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਹਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

SIGNS OF DRUG USE IN CHILDREN
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀਆਂ (ETV Bharat info)
  • ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
  • ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ।
  • ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ।

ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਸਤਿਆਵਰਤ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

SIGNS OF DRUG USE IN CHILDREN
ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ (ETV Bharat)

ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

SIGNS OF DRUG USE IN CHILDREN
ਕੁੱਲੂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ (ETV Bharat)

ਦਿਨੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਾਦੋਂ ਮਾਪੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੁੱਲੂ-ਅਧਾਰਤ ਡਾ. ਸਤਿਆਵਰਤ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਰਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

SIGNS OF DRUG USE IN CHILDREN
ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ: ਸਤਿਆਵਰਤ ਵੈਦਿਆ (ETV Bharat)

ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚਓਡੀ ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਟੀਕੇ ਲਾਗ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ

ਹਰ ਸਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਰ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਹਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

TEENAGE SUBSTANCE ABUSE
SYMPTOMS OF DRUG ADDICTION
BHARAT AGAINST DRUGS
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ
SIGNS OF DRUG USE IN CHILDREN

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