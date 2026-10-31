ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ INDIA ਬਲਾਕ ਦਾ 'ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ਪਾਸ! ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਅਤੇ 'ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ' ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : October 31, 2026 at 8:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ INDIA ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਨਤਕ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸੰਸਦ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ 'ਜਨ ਮਹਾਂਦੋਸ਼' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸੰਘ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
#WATCH | Delhi: A motion seeking the impeachment of Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar was passed by INDIA bloc leaders during a symbolic public impeachment programme organised against him. (Video Source: AICC) https://t.co/uEhw0jNoG3— ANI (@ANI) October 31, 2026
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਨ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ; ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ
#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "We are not going to let you escape. I also want to address the people who have carried out this assault on the Union of India. Gyanesh Kumar is just one element; there are many others. We know who they are, and we understand deeply who they are. This is a warning to you: things are shifting. Please hear this warning and realise that this is a new political weapon sitting in the garden, and this weapon is going to hurt you very badly if you continue down your path. I am saying this with love and affection; we are not nasty or evil people, but we will protect the Constitution and the voice of our people... I fully support the motion that Mr Gyanesh Kumar should not only be impeached but should also be tried in a court of law for treason so that justice can be served." (Video Source: AICC)— ANI (@ANI) October 31, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਜਨ ਮਹਾਂਦੋਸ਼' ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 193 ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਏ ਹਾਂ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- "ਸਾਡੀ ਸੀਈਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਚੁੱਪਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ..."
#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "CEC Gyanesh Kumar is running the Commission under the direct instructions of the Prime Minister and the Home Minister. Seven months ago, 193 opposition MPs moved a motion in both Houses of Parliament to remove the CEC. However, our notices were rejected, and no cognisance was taken of them. Therefore, the motion we have brought forward today is aimed at safeguarding the dignity of a constitutional institution. We hold no personal grudge against the CEC. Our intention is for the Election Commission to function impartially, in line with the spirit of the Constitution, so that the common man’s trust in it remains intact. We must ensure that the voting rights of vulnerable sections, women, and the youth are not surreptitiously deleted from a computer by someone sitting in Delhi..." (Video Source: AICC)— ANI (@ANI) October 31, 2026
ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2014 ਤੋਂ, ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਰਾਏ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ, ED ਅਤੇ CBI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- "ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 2023 ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਟਰਮ ਆਫ਼ ਆਫਿਸ) ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 145 ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ- ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 'ਜਨ ਮਹਾਂਦੋਸ਼' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੇਰੇਕ ਓਬਰਾਇਨ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
'ਇੰਡੀਆ' ਬਲਾਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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