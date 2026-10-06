I.N.D.I.A. ਮਾਰਚ: ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ (I.N.D.I.A.) ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ।
Published : October 6, 2026 at 11:23 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ (I.N.D.I.A.) ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ, ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜੀਪੀਓ, ਵਿੰਡਸਰ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਜੀਪੀਓ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਓ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯੋਜਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
🚨 TRAFFIC ADVISORY | 6 OCTOBER 2026 In view of special traffic arrangements in New Delhi District, traffic will be regulated/diverted from 0800 hrs onwards at/around: 📍 Connaught Place–Patel Chowk–Parliament Street 📍 Patel Chowk–GPO 📍 Windsor Place–GPO 📍 Ashoka Road 📍 Jantar Mantar Road & adjoining areas ⚠️ Commuters are advised to: Avoid unnecessary travel through affected areas. Expect diversions, barricading and congestion. Plan journeys in advance and allow extra travel time. Prefer Metro/public transport wherever feasible. Follow traffic personnel and signage. Avoid stopping/parking near restricted areas. Please cooperate with Delhi Traffic Police and plan your journey accordingly. 📲 For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: WEBSITE: https://t.co/8CZTflQ8x7 FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 6, 2026
ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ।
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