ਭਾਰਤ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਭਾਰਤ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ, ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
Published : October 30, 2026 at 5:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਏਰੋਸਪੇਸ, ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
19ਵੇਂ ਜੇਈਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਲਕਸਮਬਰਗ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ-ਲਕਸਮਬਰਗ ਆਰਥਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (BLEU) ਸੰਯੁਕਤ ਆਰਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (JEC) ਦੇ 19ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ; ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਿਲਿਪ ਵੈਂਡੇਨ ਬਲਕੇ; ਅਤੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹੈਨਰੀ ਸ਼ੂਮਾਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਤਿਕੋਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:
- ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ: ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ।
- ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ।
- ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ: ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਰੋਸਪੇਸ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਇਸ ਸਫਲ JEC ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।