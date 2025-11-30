ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼, ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 30, 2025 at 3:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 40 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 80.4 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 73.7 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਲੋਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਜਾਬੰਦੀ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ, ਆਰਥਿਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
NEW RESEARCH: The @LowyInstitute has today released the 2025 edition of the Asia Power Index, authored by @SusannahCPatton & @JackRSato, which measures resources and influence to rank the relative power of states in Asia.— The Lowy Institute (@LowyInstitute) November 25, 2025
🌏Explore the Asia Power Index: https://t.co/v541RMGRit pic.twitter.com/B7oJIRVd6y
2025 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਇਹ ਅੱਠ ਥੀਮੈਟਿਕ ਮਾਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 131 ਸੂਚਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸਬੰਧ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਰੋਤ। ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਲੋਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਜ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੈਂਕੜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਓ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਕਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਰੋਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 40-ਪੁਆਇੰਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ।
ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਕੋਰ ਵੀ 2025 ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਘਰੇਲੂ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 80.4 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 73.7 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, 2025 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ 2025 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ (27.1) ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ (48.0) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ (70.82), ਲਚਕੀਲਾਪਣ (55.5), ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਰੋਤ (55), ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ (19.7), ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ (41.5) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰੋਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਵਰ ਸਕੋਰ 40 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੁਆਰਾ "ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ" ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੀਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, 2024 ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ 2025 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਗੈਪ ਸਕੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਸਕੋਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਹੋਰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਮੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਗਈ ਸਰਗਰਮ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ, ਜੋ ਬਹੁ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰੂਨੇਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ।