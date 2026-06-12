ETV Bharat / bharat

ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ

ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹੋ ਗੌਤਮ ਦੇਬਰਾਏ ਰਿਪੋਰਟ ।

India-Bangladesh border talks
ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ((X / @IANSKhabar))
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 12, 2026 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਗਾਰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਬੀਜੀਬੀ) ਵਿਚਕਾਰ 57ਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ) ਪੱਧਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

8-11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ, "ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਿਕਾਰਡ" 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੀਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫਉਜ਼ਮਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4,096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀ.ਕੇ. ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ" ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ-ਪੱਧਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

TAGGED:

INDIA BANGLADESH BORDER TALKS
ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਣਾਅ
ਭਾਰਤ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ
ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਗੱਲਬਾਤ
INDIA BANGLADESH BORDER ISSUES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.